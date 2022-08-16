Эстония закрыла границу с Россией
Власти Эстонии закрыли мост между Ивангородом и Нарвой, являющийся действующей границей между двумя государствами, пишет ФАН.
Пограничный пункт "Нарва – Ивангород", по словам очевидцев, закрыли ещё в семь часов утра. При этом российские пограничники не могут сказать, будут ли их коллеги пропускать следующих пешком из России в Эстонию людей.
Ранее правительство Эстонии заявило о запрете въезда для россиян с шенгенской визой на территорию страны.
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