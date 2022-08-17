О подготовке соцучреждений к зиме доложила губернатору Ольга Евстигнеева

15:54, 17 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников акцентировал внимание на подготовке учреждений социальной сферы к началу осенне-зимнего сезона. Ольга Евстигнеева проинформировала, что на эти цели из областного бюджета выделено более 6 млн рублей. Подготовительные мероприятия осуществляются в более чем 60 государственных организациях социального обслуживания населения, в том числе в 46 организациях с круглосуточным пребыванием граждан. «Проводятся комплексные мероприятия по подготовке к отопительному сезону — это ремонты котельных и инженерных систем, печей и дымоходов, текущие ремонты помещений, гидравлическая промывка и опрессовка систем отопления, проверка приборов учёта энергоресурсов, заготовка топлива», — доложила Ольга Евстигнеева.

Кроме того, в соответствии с планом мероприятий по оснащению социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения области резервными источниками электроснабжения для 11 учреждений социального обслуживания приобретены дизельные генераторы мощностью от 30 до 100 кВт. «Это значительно упростит жизнь учреждений в случае неблагоприятных погодных условий», — заметила Ольга Евстигнеева. В 2023–2024 годах планируется приобрести ещё 10 резервных источников питания, добавила она.

Губернатор поручил не снижать внимания к вопросу и в срок провести полный комплекс мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры социальных учреждений.

В рамках рабочей встречи Ольга Евстигнеева также представила информацию о региональном конкурсе «Многодетная семья года», который проводится среди семей, воспитывающих пять и более кровных несовершеннолетних детей. Приём заявок завершён. Комитетом по социальной защите Псковской области проанализированы все поступившие материалы, сформирован список участников в двух номинациях: по направлению «Лучшая городская семья» — пять участников, в номинации «Лучшая сельская семья» — 13 участников.

Представленные на конкурсный отбор пакеты документов в соответствии с региональными нормативными актами будут рассмотрены завтра на четвёртом заседании Совета по делам многодетных семей в Псковской области, по итогам которого и будет определена многодетная семья – победитель в каждой номинации. Победителям предоставляется сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,2 млн рублей.

Ещё один рассмотренный вопрос касался работы по реализации указа губернатора о единовременной выплате заключившим контракт на прохождение военной службы. Ольга Евстигнеева доложила, что во взаимодействии с военным комиссариатом Псковской области первые 17 граждан, которые с 1 июля подписали контракт для прохождения военной службы, получат на свои счета единовременную денежную выплату в установленные сроки.