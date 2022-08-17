Суд поддержал решение об отказе в регистрации самовыдвиженца на пост главы Плюсского района
Струго-Красненский районный суд признал законным отказ ТИК в регистрации Вячеславу Прокофьеву в качестве кандидата для участия в выборах на должность главы Плюсского района, выдвинутому в порядке самовыдвижения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Решение в законную силу пока не вступило.
Напомним, что на участие в выборах главы Плюсского района претендовали 12 кандидатов.
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