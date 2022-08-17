Суд поддержал решение об отказе в регистрации самовыдвиженца на пост главы Плюсского района

17:16, 17 августа 2022, ПАИ

Струго-Красненский районный суд признал законным отказ ТИК в регистрации Вячеславу Прокофьеву в качестве кандидата для участия в выборах на должность главы Плюсского района, выдвинутому в порядке самовыдвижения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, что на участие в выборах главы Плюсского района претендовали 12 кандидатов.