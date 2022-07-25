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Политика

Стало известно, сколько кандидатов выдвинули на выборы глав пяти районов Псковской области

Этап выдвижения кандидатов на муниципальных выборах в Псковской области завершился в субботу, 23 июля, сообщает Telegram-канал «Псковское агентство информации».

В общей сложности о своём выдвижении на выборы пяти глав районов области заявил 31 кандидат, то есть в среднем на пост главы муниципалитета претендует шесть человек.

Рейтинг районов по выдвижению кандидатов на пост главы муниципалитета выглядит так:

  1. Плюсский район – 12 кандидатов;
  2. Гдовский район – 8 кандидатов;
  3. Палкинский район – 7 кандидатов;
  4. Островский район – 5 кандидатов;
  5. Дедовичский район – 3 кандидата.

Своих кандидатов на выборах глав во всех пяти муниципалитетах выдвинули «Единая Россия», ЛДПР и «Партия роста». Правда, последняя в трёх районах на должность главы выдвинула одного и того же человека – Игоря Романова.

КПРФ, «Новые люди» и Партия социальной защиты заявились на выборы глав трёх муниципалитетов: коммунисты – в Гдовском, Палкинском и Плюсском районах, «Новые люди» – в Гдовском, Островском и Плюсском, «социальщики» – в Гдовском, Палкинском и Плюсском.

Кроме того, выдвижением кандидатов на выборах глав районов отметились «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Партия пенсионеров» (Михаила Иванова выдвинули на выборы в двух районах) и «Родина» (Павла Бикташева выдвинули на выборы в двух районах).

Партия «Яблоко» своих кандидатов на выборы глав районов впервые не заявила нигде.

О выдвижении своих кандидатур на выборы глав муниципалитетов заявили пять самовыдвиженцев, то есть шестая часть от всех выдвинувшихся кандидатов. При этом четверо из самовыдвиженцев идут на выборы в Плюсском районе.

Отметим, что всего в единый день голосования – 11 сентября 2022 года в Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний. Голосование на выборах в органы местного самоуправления Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября.

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