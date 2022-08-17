В Латвии заявили, что продлят ВНЖ граждан России только в исключительных случаях

17:03, 17 августа 2022, ПАИ

Продление видов на жительство (ВНЖ) в Латвии для граждан России будет осуществляться лишь в исключительных случаях. К такому соглашению пришла правящая коалиция Латвии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Об этом пишет ТАСС.

«Если сейчас вид на жительство мы не возобновляем только в особых случаях, то будет наоборот: он не будет возобновляться, за исключением особых случаев», – приводит слова премьера портал rus.lsm.lv.

Продление или выдача нового ВНЖ предусмотрены только в случае учёбы, воссоединения семьи, по гуманитарным причинам и по авторитетному ходатайству.

ВНЖ в Латвии имеют около 9 тысяч граждан РФ. Постоянный вид на жительство ранее получили более 37 тысяч российских граждан.