В России мужчина ворвался в больницу и избил трёх врачей

17:24, 17 августа 2022, ПАИ

35-летний житель Балашихи в Московской области ворвался в местную больницу и избил трёх сотрудников хирургического отделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в отдел полиции по городскому округу Балашихи. Им оказался местный житель 1987 года рождения», – сказала Татьяна Петрова.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.