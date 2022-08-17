В России мужчина ворвался в больницу и избил трёх врачей
35-летний житель Балашихи в Московской области ворвался в местную больницу и избил трёх сотрудников хирургического отделения, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяну Петрову.
«Злоумышленник был установлен участковыми уполномоченными полиции и доставлен в отдел полиции по городскому округу Балашихи. Им оказался местный житель 1987 года рождения», – сказала Татьяна Петрова.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве (статья 213 УК РФ). В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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