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Общество

25-летний мужчина пропал в Великих Луках

В Великих Луках разыскивается 25-летний Андрей Михайлов. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

11 августа в 23:30 мужчина уехал из Куньинского района на такси. В последний раз его видели возле банкомата на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках в ночь с 11 на 12 августа. По имеющейся у инициатора розыска информации, Андрей Михайлов приехал, расплатился, далее пошёл пешком.

Пропавший был одет в джинсы, армейскую ветровку, кроссовки Nike, при себе у него была барсетка.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят звонить в полицию по телефону 02 или в поисковый отряд «След» по номеру мобильного телефона +7-911-376-76-76. Кроме того, в любое время можно позвонить инициатору розыска: 8-911-382-66-08.

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