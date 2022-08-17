Псковичи могут принять участие в акции «Дети вместо цветов»

18:50, 17 августа 2022, ПАИ

Фонд «Алёша» сообщает родителям школьников, что регистрация на акцию «Дети вместо цветов» открыта!

Сотрудники фонда узнавали, что одни из самых любимых праздников школьников – это Новый год, летние каникулы, а теперь и «Дети вместо цветов». Во-первых, это уже традиция. Во-вторых, на акции спасают жизни, учат добру и дарят подарки. Хотите стать частью большого доброго дела вместе с тысячами школьников со всей страны? Тогда регистрируйтесь прямо сейчас!

В акции «Дети вместо цветов» участвует абсолютно вся Россия. Это самая масштабная благотворительная акция российских школ за всю историю страны. Она объединяет и учит добру, что особенно важно сейчас. Просто необходимо показать детям пример и научить их хорошему. А лучше всего это получается именно через добрые дела.

Суть акции проста. Подарить учителю один букет от класса, а оставшиеся деньги направить в фонд «Алёша» на спасение ребёнка. Абсолютно все собранные средства помогут Дамиру Сергееву. У мальчика нет рук и ног. Ему очень нужны дорогостоящие протезы.

Чтобы принять участие нужно:

Перейти на сайт, заполнить короткую анкету, забронировать подарки для класса и сделать пожертвование. И всё!

Вы получите крутые подарки для класса и устроите большущий праздник для детей.

Важно, что в День знаний участники акции не отказываются от цветов для учителя! Они обязательно будут. Просто вместо огромного количества цветов, которые часто учителя даже не забирают домой, будет 1 красивый букет от всего класса. И гораздо более важный подарок педагогу – настоящий взрослый поступок его учеников.

А ещё каждый школьник получит подарки. Это яркие, полезные и по-настоящему крутые вещи от партнёров фонда. Они наполнены особым смыслом, поэтому дети будут радоваться им весь год.

А родители и преподаватели будут гордиться своими детьми, ведь в День знаний они станут настоящими героями. Помогать другим, сочувствовать, сопереживать – это вечные ценности, и их нужно прививать с детства. И акция «Дети вместо цветов» как раз это и делает.

«Дети вместо цветов» – это уже такая же часть школьной жизни, как пицца в столовой, доска и мел в классе, футбольное поле во дворе. А ещё это шанс поучаствовать в большом деле, который нельзя упустить. Ведь следующий такой будет только через год. Поэтому прямо сейчас оставьте заявку на сайте или по телефону фонда «Алёша» – 8 (812) 416-32-63. Это очень просто и займёт у вас всего пару минут.

В 2021 году с фондом в акции участвовали 3147 классов из 210 городов. У 95 000 школьников была самая добрая школьная линейка. Фонд «Алёша» поддержали Андрей Малахов, Тина Канделаки, Мигель, Нюша, Глюкоза, Мот, Ёлка, Антон Беляев, Рита Дакота, Ольга Серябкина, Владимир Маркони и другие звёзды – отличная компания для начала учебного года.

Главная школьная линейка года уже ждёт вас и ваших детей. Чтобы попасть на неё, получить подарки от партнёров фонда и помочь Дамиру, оставьте заявку на участие прямо сейчас.