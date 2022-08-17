Находки археологов смогут увидеть псковичи на специальной выставке

19:36, 17 августа 2022, ПАИ

Находки псковских археологов, сделанные в 2022 году, выставят в археологическом центре Псковской области в эту пятницу, 19 августа. Об этом сообщает паблик «В Пскове».

«У нас будет представлено где-то порядка 300 находок. В основном это находки из раскопок этого года, которые проходили в Печорах, в поседении Горожане, на территории Пскова. Это те находки, которые сейчас находятся в, скажем так, камеральной обработке и еще не переданы в музей, поскольку научные отчеты по этим раскопкам сейчас также в работе», – рассказала директор археологического центра Псковской области Марина Кулакова.