Шесть пожаров ликвидировано на территории Псковской области за сутки

08:56, 18 августа 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации шести пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, 17 августа в 07:31 в Пскове на улице Полковой в неэксплуатируемом строении размером 3 х 4 метра огнём повреждена поверхность пола на площади 8 кв. метров. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 10:04 в Псковском районе в деревне Крипецкое-1 на Центральной улице в двухэтажном неэксплуатируемом строении размером 15 х 30 метров на первом этаже сгорел мусор на площади 30 кв. метров. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 15:22 в Великолукском районе в деревне Иванцево сгорел сарай размером 5 х 3 метра. Предположительная причина — преломление солнечных лучей.

В 19:21 в Гдовском районе в деревне Гаглово сгорели жилой дом размером 9 х 12 метров, сарай размером 5 х 10 метров, сарай размером 3 х 2 метра, дровяник размером 2 х 2 метра. Предположительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Спасены жилой дом, баня, гараж.

В 21:49 в Великих Луках на Нелидовской улице в десяти сараях размером 2 х 3 метра каждый сгорела кровля на площади 60 кв. метров. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 00:30 в Псковском районе в деревне Крипецкое-1 на Центральной улице в двухэтажном неэксплуатируемом строении размером 15 х 30 метров на первом этаже сгорел мусор на площади 40 кв. метров. Предположительная причина — неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.