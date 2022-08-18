Грибник из Петербурга рассказал, как выживал в стругокрасненском лесу

11:40, 18 августа 2022, ПАИ

Дачник из Санкт-Петербурга заблудился в лесу у деревни Лычно Струго-Красненского района Псковской области 15 августа. Сотрудники полиции обнаружили мужчину спустя два дня. Об этом сообщает газета «Струги».

Пенсионер пошёл в лес собирать грибы, но из-за однообразности лесного массива не смог найти дорогу обратно. Два дня мужчина питался только ягодами и после обнаружения заявил, что в лесу ему не было страшно и медицинская помощь не требуется.

Пенсионер вышел из леса самостоятельно 17 августа, его встретили полицейские, которые прочёсывали лес. Сотрудники полиции доставили грибника домой.