Две парковки перед въездом в Самолву организуют для гостей фестиваля «Ледовое побоище»
Две парковки перед въездом в Самолву и бесплатные автобусы организуют для гостей фестиваля-реконструкции «Ледовое побоище», который пройдёт 20 августа в Гдовском районе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплекина.
Она напомнила, что в день фестиваля на территории мемориального комплекса парковка работать не будет.
«Будет проходить большое количество мастер-классов, ярмарок. Мы решили всё пространство мемориального комплекса отвести для людей и мероприятий. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуации, которая была на мероприятиях 12 июня, когда было столпотворение из людей и машин, да и все улицы оказались заполнены машинами», – рассказала Надежда Подоплекина.
При этом, по её словам, для гостей фестиваля перед въездом в Самолву предусмотрят две перехватывающие охраняемые парковки. «Мы хотим, чтобы всем гостям фестиваля было комфортно. От парковок до места празднования фестиваля можно будет прогуляться. А для тех, кому сложно идти, будут курсировать бесплатные автобусные шаттлы. То есть можно будет оставить машину на парковке, доехать до места фестиваля, а также вернуться обратно», – отметила Надежда Подоплекина.
Напомним, что на время проведения массовых мероприятий 20 августа в деревне Самолва ограничат движение на нескольких улицах.
С программой фестиваля-реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.
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