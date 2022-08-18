Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две парковки перед въездом в Самолву организуют для гостей фестиваля «Ледовое побоище»

Две парковки перед въездом в Самолву и бесплатные автобусы организуют для гостей фестиваля-реконструкции «Ледовое побоище», который пройдёт 20 августа в Гдовском районе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации сообщила директор национального парка «Себежский» Надежда Подоплекина.

Она напомнила, что в день фестиваля на территории мемориального комплекса парковка работать не будет.

«Будет проходить большое количество мастер-классов, ярмарок. Мы решили всё пространство мемориального комплекса отвести для людей и мероприятий. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуации, которая была на мероприятиях 12 июня, когда было столпотворение из людей и машин, да и все улицы оказались заполнены машинами», – рассказала Надежда Подоплекина.

При этом, по её словам, для гостей фестиваля перед въездом в Самолву предусмотрят две перехватывающие охраняемые парковки. «Мы хотим, чтобы всем гостям фестиваля было комфортно. От парковок до места празднования фестиваля можно будет прогуляться. А для тех, кому сложно идти, будут курсировать бесплатные автобусные шаттлы. То есть можно будет оставить машину на парковке, доехать до места фестиваля, а также вернуться обратно», – отметила Надежда Подоплекина.

Напомним, что на время проведения массовых мероприятий 20 августа в деревне Самолва ограничат движение на нескольких улицах.

С программой фестиваля-реконструкции «Ледовое побоище» можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 августа 2022

Псковская школа № 20 вновь откроет двери для учеников 1 сентября
18 августа 2022

Виктор Мусатов: Работа по сокращению пожаров в Псковской области проводится на надлежащем уровне
18 августа 2022

Более 6,6 тысячи заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
18 августа 2022

Изуродованную табличку в память об участниках войны нашли грибники в лесу под Гдовом

18 августа 2022

Псковичей предупредили о высоком уровне пожарной опасности
18 августа 2022

Социальные драмы и детективы: что смотрят жители Псковской области этим летом
18 августа 2022

Ещё один день жары без осадков прогнозируют в Псковской области

18 августа 2022

Псковичка участвует в конкурсе по искусственному осеменению коров

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...