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Общество

В деревне Самолва на время провдения массовых мероприятий 20 августа ограничат движение на нескольких улицах

20 августа для проведения массовых мероприятий на нескольких улицах в деревне Самолва Гдовского района ограничат движение транспорта. Об этом сообщает сайт «Псковской правды»

На время проведения массовых мероприятий 20 августа с 10.00 до 19.00 движение транспортных средств временно ограничат по улицам: Набережной, Александра Невского, Красноармейской, Заводской, Чудской и Колхозной.

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проезд без ограничений будет разрешён только специальному автотранспорту. Кроме того, к местам проживания по специальным пропускам смогут проехать и жители деревни Самолва.

20 августа в Псковскую область прибудет историческая реконструкция похода Александра Невского «Александрова дорога».

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