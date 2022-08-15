В деревне Самолва на время провдения массовых мероприятий 20 августа ограничат движение на нескольких улицах

23:52, 15 августа 2022, ПАИ

20 августа для проведения массовых мероприятий на нескольких улицах в деревне Самолва Гдовского района ограничат движение транспорта. Об этом сообщает сайт «Псковской правды»

На время проведения массовых мероприятий 20 августа с 10.00 до 19.00 движение транспортных средств временно ограничат по улицам: Набережной, Александра Невского, Красноармейской, Заводской, Чудской и Колхозной.

Для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проезд без ограничений будет разрешён только специальному автотранспорту. Кроме того, к местам проживания по специальным пропускам смогут проехать и жители деревни Самолва.

20 августа в Псковскую область прибудет историческая реконструкция похода Александра Невского «Александрова дорога».