Псковская область рекламирует себя на фестивале Русского географического общества

13:27, 18 августа 2022, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие в фестивале Русского географического общества, который проходит с 18 по 28 августа на территории парка «Зарядье» в Москве, сообщает официальный Telegram-канал региона.

На стенде представлена информация о достопримечательностях Псковской области и предложения гостиниц, которые могут привлечь туристов из Москвы и гостей столицы. На видеоэкране транслируются видеоролики о популярных туристских дестинациях области.

Посетители выставки активно интересуются достопримечательностями Псковской области. Многие уже путешествовали по региону и вспоминают Пушкинские Горы, Изборск, Печоры и Псков.

На стенде Псковской области работают представители комитета по туризму Псковской области, ООО «Северная орхидея», ООО «СевЗапИнвест»

Программа фестиваля включает в себя лекции знаменитых учёных и путешественников, творческие встречи с фотографами и кинематографистами, викторины и мастер-классы. От Псковской области мастер-классы будут проводить сотрудники Полистовского заповедника.