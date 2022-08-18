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Происшествия

На псковских базах-стоянках для маломерных судов выявили нарушения

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения на трёх базах-стоянках для маломерных судов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры проверили, соответствуют ли базы-стоянки требованиям закона о безопасности на внутреннем водном транспорте. В ходе контрольных мероприятий они выявили нарушения на базах-стоянках «Раскопель», «Кривск» и «Сказка». 

Установлено, что при эксплуатации причальных сооружений не определена предусмотренная правилами пользования максимальная нагрузка и не обеспечена организация выпускного режима. Также там отсутствовали тематические стенды по профилактике травматизма на водных объектах.

Псковский транспортный прокурор внес представления руководителям организаций. По результатам их рассмотрения нарушения устранены, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

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