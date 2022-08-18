Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Артистка из Сербии: Я не чувствую повального интереса молодёжи к опере

У российской молодежи сегодня отсутствует интерес к опере, считает солистка Сербского национального театра Штутгарта Мария Айан. Своё мнение она высказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 августа, посвященной фестивалю «Музыка на воде».

По словам Марии Айан, программа фестиваля в этом году «сложная и насыщенная». «Настоящий оперный репертуар, что для тенора, что для сопрано. Надеемся, вы получите удовольствие, как и мы», - добавила она.

В свою очередь солист Московского Музыкального Театра «Геликон Опера» Дмитрий Хромов отметил, что всегда есть люди, которых опера «не цепляет». По его мнению, такие люди обходятся без этого вида искусства.

Напомним, что солировать на концерте Мария Айан и Дмитрий Хромов будут 20 августа. А 19 августа на фестивале «Музыка на воде» выступит солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина и лауреат международных конкурсов Аяко Танабе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 августа 2022

Артистка из Сербии: Я не чувствую повального интереса молодёжи к опере
18 августа 2022

Секреты фестиваля «Музыка на воде» раскроют в медиацентре ПАИ
18 августа 2022

Денис Мацуев выступит в Пскове на фестивале Crescendo
18 августа 2022

Социальные драмы и детективы: что смотрят жители Псковской области этим летом
18 августа 2022

Две парковки перед въездом в Самолву организуют для гостей фестиваля «Ледовое побоище»

18 августа 2022

Псковская область присоединилась к всероссийскому экскурсионному флешмобу
18 августа 2022

Про тайны Палат у Сокольей башни расскажут псковичам и гостям города
17 августа 2022

10 сентября в Пскове состоится открытие юбилейного сезона в театре кукол

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...