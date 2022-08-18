Артистка из Сербии: Я не чувствую повального интереса молодёжи к опере

15:39, 18 августа 2022, ПАИ

У российской молодежи сегодня отсутствует интерес к опере, считает солистка Сербского национального театра Штутгарта Мария Айан. Своё мнение она высказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 18 августа, посвященной фестивалю «Музыка на воде».

По словам Марии Айан, программа фестиваля в этом году «сложная и насыщенная». «Настоящий оперный репертуар, что для тенора, что для сопрано. Надеемся, вы получите удовольствие, как и мы», - добавила она.

В свою очередь солист Московского Музыкального Театра «Геликон Опера» Дмитрий Хромов отметил, что всегда есть люди, которых опера «не цепляет». По его мнению, такие люди обходятся без этого вида искусства.

Напомним, что солировать на концерте Мария Айан и Дмитрий Хромов будут 20 августа. А 19 августа на фестивале «Музыка на воде» выступит солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина и лауреат международных конкурсов Аяко Танабе.