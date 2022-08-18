Продолжается розыск пропавшего после визита в больницу псковича

16:02, 18 августа 2022, ПАИ

Полиция разыскивает Вадима Подоянова 1964 года рождения, уроженца деревни Старонья Псковского района. 29 июня мужчина ушел из Псковской межрайонной больницы и пропал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Пскову.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 см, среднего телосложения, лицо овальное, седые волосы с залысиной, голубые глаза, прямой нос.

Одежда: коричневые трусы (семейные), майка в бело-голубую полоску (тельняшка), тканевые тапки без задников темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят звонить по телефонам: 59-63-09, 59-63-29, 59-63-22, 8-921-118-23-42, 8-952-214-48-97.