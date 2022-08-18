В каком случае SPF-защита мешает выработке витамина D, рассказала врач

16:15, 18 августа 2022, ПАИ

​

Постоянное использование средств SPF-защиты может препятствовать образованию витамина D, рассказала 18 августа дерматовенеролог Наталия Жовтан.

«От воздействия ультрафиолетовых лучей наш организм начинает вырабатывать витамин D. Эти же лучи отвечают за появление загара, а, как известно, SPF блокирует их — поэтому теоретически количество выработанного витамина D сокращается», — рассказала врач в беседе с «Газетой.ru».

Она отметила, что большинство людей наносят кремы с SPF не на все открытые участки тела SPF, поэтому волноваться не стоит. «SPF станет настоящим препятствием для производства витамина D только в том случае, если вы наносите крем с максимально высокой защитой толстым слоем и обновляете его каждые два часа», – объясняет врач.

Также Наталия Жовтан напомнила, что отсутствие SPF-защиты может нанести больший вред организму и в частности коже: вызвать солнечные ожоги, спровоцировать новообразования и пигментацию, а также привести к преждевременному старению кожи и волос.