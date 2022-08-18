Депутат Госдумы оценил ремонт школы в Себежском районе

18:04, 18 августа 2022, ПАИ

Ремонт Сосновоборской средней школы оценил депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский в ходе выезда в Себежский район, сообщает газета «Призыв».

В настоящее время заканчивается капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», на эти цели выделено 16 миллионов рублей. Учреждение включено в программу комплексного ремонта школ после приезда первого заместителя председателя Совета Федерации Андерея Турчака и вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов Армена Мнацаканяна.

Подрдчик заменил кровлю, напольное покрытие в коридорах и кабинетах, входные дверные проёмы и двери в кабинетах, сантехнику в туалетных комнатах. Также произведена укладка плитки, частичная замена мебели, школьного оборудования, приобретён спортивный инвентарь. Оконные блоки заменены на стеклопакеты. Приобретены новые парты и стулья для детей.

Кроме того, депутат осмотрел детский садик «Золотое зернышко», физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Сосновом Бору, построенный в 2021 году в рамках национального проекта на гранты (президентский и областной «Территория смыслов») на условиях взаимодействия с НКО. А также посетил городской стадион в Себеже.