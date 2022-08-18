«Берёзки» и «Чистое небо»: себежские ТОСы отмечены на федеральном уровне
Общенародная ассоциация территориального общественного самоуправления отметила работу себежских ТОСов. Благодарность получили ТОСы «Берёзки» и «Чистое небо», сообщает газета «Пламя».
Председателю ТОС «Берёзка» Наталье Голубевой и председателю ТОС «Чистое небо» Сергею Рытикову вручили благодарности за личный вклад в развитие территориального общественного самоуправления Псковской области. Грамоты им передал депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский во время встречи с активом Себежского района.
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