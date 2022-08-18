Один из последних в Риге памятников Ленину снесли в Латвии

16:25, 18 августа 2022, ПАИ

Один из последних в Латвии памятников Ленину и стелу в честь освобождения Риги от немецкой оккупации снесли в ночь на 18 августа. Оба монумента планируется уничтожить, пишут федеральные российские СМИ со ссылкой на латвийское телевидение.

Демонтировали советские памятники в Ропажском крае и в посёлке Муцениеки, расположенном в 20 километрах от Риги.

Сообщается также, что монументы уничтожат, поскольку местным властям не удалось найти музеи, которые захотели бы их разместить в своих экспозициях.

Напомним, что ранее правительство Латвии составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу.