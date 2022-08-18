Открыта регистрация на участие в международном Свято-Тихоновском форуме

16:30, 18 августа 2022, ПАИ

Открыта регистрация на участие в международном научно-практическом Свято-Тихоновском форуме, который пройдет 18-19 ноября в смешанном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие будет включать в себя IX Свято-Тихоновскую конференцию «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры», форум православной молодежи, а также круглый стол Международного общества святого Григория Паламы «Αγάπη, caritas, ἔρως в истории Христианской Церкви».

Цель форума - привлечение внимания ученых, общественных и политических деятелей, представителей Русской православной церкви к социальным, философским, психологическим и религиозным проблемам человека, его трансформации в современном обществе, проблемам безопасности, духовности и культуры.

Для участия необходимо прислать в адрес оргкомитета текст статьи и заявку на участие до 20 октября.

Заявка оформляется по ссылке. Все участники конференции должны пройти регистрацию по ссылке, после чего на почту будет отправлена ссылка входа в Zoom для дистанционного участия.

Программа и требования к оформлению статьи и заявки – в прикрепленном файле.