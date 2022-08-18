В 33 школах и детсадах Пскова провели ремонт летом

16:46, 18 августа 2022, ПАИ

В преддверии нового учебного года текущий ремонт проходит в 33 учреждениях системы образования: школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. В большинстве организаций работы уже выполнены, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова.

В школе №5 завершен капитальный ремонт пищеблока и текущий ремонт кровли. Часть оконных блоков заменили в школах № 11 и 18, Погранично-таможенно-правовом лицее и в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Кроме того, в школе №18 обновлена канализация пищеблока, ведется ремонт потолка, ограждения и музея школы. В Погранично-таможенно-правовом лицее отремонтированы туалеты. Новое ограждение появилось на территории школы №16, ведутся работы по установке автоматических ворот и домофона.

На территории школы №24 установлены откатные ворота с калитками. В школе №1 отремонтирован один из кабинетов. В Детском оздоровительно-образовательном спортивном центре «Юность» приведено в порядок несколько помещений.

Завершились ремонтные работы и в шести детских садах. Так, в детском саду №4 проведен текущий ремонт коридора и туалета. В детском саду №24 отремонтированы теневые навесы. Новый теневой навес появился в детском саду №26. Кроме этого, в учреждении провели ремонт системы водоснабжения. В детском саду №39 отремонтировали туалеты и крыльцо. Текущий ремонт вентиляции подвального помещения был организован в детском саду №42.

На сегодняшний день активные ремонтные работы проводятся в 11 организациях. Капитальный ремонт кровли идет в лицее «Развитие». Кроме того, на территории лицея устанавливают ограждение. В школе №9 проходит текущий ремонт кровли, в школе № 23 - крупный ремонт туалетов. Подключением горячего водоснабжения к теплосетям занимаются в школе №12. Новое ограждение устанавливается у школы №29.

Новые веранады устанавливаются на территории детских садов № 38 и 40. В последнем также проводится текущий ремонт пищеблока. Ремонт крыльца проходит в детском саду №1, а в детском саду №55 ремонтируются входы в здание. Установкой ограждения занимаются в детском саду №28. В детском саду №35 организован капитальный ремонт пищеблока и ремонт автоматической пожарной сигнализации.

В этом году также запланирована установка ограждений в школах № 2, 23 и в Псковской общеобразовательной школе-интернате. Несколько теневых навесов будут установлены на территориях детских садов № 23, 27 и 41. Запланированы текущий ремонт полов в детском саду №13 и разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли пищеблока в лагере «Солнечный».

Благодаря поддержке губернатора области Михаила Ведерникова в Пскове в этом году за счет федеральных средств в семи городских школах проходит капитальный ремонт: в Лицее экономики и основ предпринимательства №10, школах № 16 и 24, Естественно-математическом лицее №20, Социально-экономическом лицее №21, корпусе Псковского педагогического комплекса и Псковской общеобразовательной школе-интернате.

По словам начальника Управления образования администрации Пскова Анны Кузыченко, несмотря на капитальный ремонт, в школах все готово к началу учебного года, который традиционно начнется 1 сентября.