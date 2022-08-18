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Общество

Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении сельской ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении программы льготного кредитования «Сельская ипотека», Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета министров. Изначально предполагалось, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года.

«Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», – отметил Мишустин.

Льготная сельская ипотека под 3% - ключевое направление госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Она призвана приблизить уровень жизни на селе к городскому и остановить отток сельского населения. С момента старта программы уже выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м жилья.

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