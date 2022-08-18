До 50% пациентов с ОРЗ и ОРВИ в Пскове получают положительный результат на COVID-19

17:23, 18 августа 2022, ПАИ

Тесты на коронавирус, взятые у 30-50% пациентов с острыми респираторными заболеваниями и вирусными инфекциями, оказываются положительными. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Врач отметила рост регистрируемых случаев заболевания COVID-19. По её словам, на данный момент под наблюдением находится около 300 амбулаторных пациентов.

Ежеденвно в медицинское учреждение поступает порядка 250 заявок на вызов на дом, от 50 до 70% - пациенты с симптомами ОРВИ и ОРЗ, уточнила Галина Невалённая.