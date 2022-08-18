Глава Минприроды опроверг заявление Рослесхоза о недостаточной борьбе с пожарами под Рязанью

17:29, 18 августа 2022, ПАИ

Власти Рязанской области совместно с федеральными ведомствами работают над устранением последствий крупного пожара, пишет издательство «Пресса» со ссылкой на Минприроды РФ.

«Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягивается в область. Любые оценочные комментарии – преждевременны», – отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

В ликвидации пожаров задействовано 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС. Дополнительно в регион направили самолёт-амфибию Бе-200ЧС, вертолёты Ми-26 и Ми-8 МЧС России и два самолёта Ил-76.

Отмечается, что на месте проходит совещание с участием главы МЧС Александра Куренкова.

Напомним, что 17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары попали на видео. Дым от возгораний дошёл до Москвы и Подмосковья. Второй день жители отдельных районов Московской области и Москвы жалуются на запах гари. В Рослесхозе обвинили рязанские органы лесного хозяйства в сокрытии реальных масштабов проблемы, которое не позволило вовремя прибегнуть к поддержке федеральных сил.