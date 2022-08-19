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Псковичка поборется за звание «Учитель года России»

Фото: сайт "Учитель года России".

Преподавательница английского языка Татьяна Филиппова примет участие в финале конкурса «Учитель года России», который пройдёт в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. За звание лучшего учителя она будет бороться с 85 педагогами со всей страны.

По словам псковички, преподавателем она мечтала стать с самого детства, так как эта профессия у неё буквально в крови: она педагог в третьем поколении. Также в своей анкете на сайте конкурса она пишет, что школа для неё – второй дом, как и для её учеников. 

«В 2004 году я поступила в Псковский государственный педагогический институт им. Кирова, который позднее был переименован в университет. Я рада, что после его окончания я не разменялась: что последовала примеру своей мамы и своей бабушки», — рассказывает о себе Татьяна.

Также она отмечает, что по жизни идёт с девизом: «В любой ситуации оставаться человеком и быть собой», а миссия учителя для неё – «Помоги и не навреди».

Татьяна Филиппова восьмой год преподаёт английский язык ученикам средней общеобразовательной школы №13. Число 13 несчастливым она не считает и надеется, что её ученики в будущем прославят родную школу на весь город или даже на всю страну. 

Татьяна Филиппова отмечает, что для неё важно научить своих учеников трём вещам: любви к хорошим книгам, хорошей музыке и путешествиям. «Именно это даёт нам силы и энергию для новых свершений. Ещё надеюсь на то, что в жизни мне хватит сил на личностный рост, и меня ещё долго не покинет желание двигаться вперёд и не постигнет творческое выгорание», — говорит псковичка.

Лауреатов конкурса «Учитель года России», которые продолжат участие во втором туре, объявят 27 сентября. 1 октября будут названы призёры, которые вступят в борьбу за звание победителя в ходе испытания «Педагогический совет» с участием министра просвещения России в Москве.

5 октября, в День учителя, на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце пройдёт награждение победителей профессиональных педагогических конкурсов.

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