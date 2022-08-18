19 августа Пушкинский заповедник приглашает на праздник Преображения Господня в Тригорском

18:34, 18 августа 2022, ПАИ

Пушкинский заповедник 19 августа приглашает гостей и жителей Пушкиногорья на праздник Преображения Господня в Тригорском (к 60-летия дома-музея Осиповых и Вульфов в Тригорском).

В программе:

12:00 - Молебен в Георгиевской церкви

14:00, 15:30, 17:00 - "От вас беру воспоминанье" Арт-экскурсия по парку музея-усадьбы Осиповых и Вульфов.

18:00 - Концерт фортепианной и камерно-вокальной музыки (произведения Баха, Моцарта, Шуберта, Шопена, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова)