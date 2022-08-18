В Псковской области ищут 26-летнюю Татьяну Горлачёву

21:46, 18 августа 2022, ПАИ

Разыскивается псковичка Татьяна Горлачёва.

26-летняя Татьяна Горлачёва пропала месяц назад, 16 июля 2022 года. Всё это время поисковый отряд LizaAlert не прекращал поиски, однако пока им не удалось выйти на её след. К сожалению, ни одного подтверждённого свидетельства о местонахождении Татьяны отряд не получил.

«Пожалуйста, вглядитесь в лицо на ориентировке. Если вам встречалась Татьяна, сообщите об этом инфоргу поиска или позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Мы верим, что вместе нам удастся завершить этот поиск со статусом «Найдена, жива», - просят поисковики.

Горлачёва Татьяна Романовна, 26 лет.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие.

Была одета предположительно в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны.

Всех, кто видел Татьяну или знает её местонахождение, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112