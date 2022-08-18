В Псковской области ищут 26-летнюю Татьяну Горлачёву
Разыскивается псковичка Татьяна Горлачёва.
26-летняя Татьяна Горлачёва пропала месяц назад, 16 июля 2022 года. Всё это время поисковый отряд LizaAlert не прекращал поиски, однако пока им не удалось выйти на её след. К сожалению, ни одного подтверждённого свидетельства о местонахождении Татьяны отряд не получил.
«Пожалуйста, вглядитесь в лицо на ориентировке. Если вам встречалась Татьяна, сообщите об этом инфоргу поиска или позвоните на горячую линию «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Мы верим, что вместе нам удастся завершить этот поиск со статусом «Найдена, жива», - просят поисковики.
Горлачёва Татьяна Романовна, 26 лет.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы каштанового цвета, глаза карие.
Была одета предположительно в чёрную кофту с капюшоном, чёрные штаны.
Всех, кто видел Татьяну или знает её местонахождение, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112
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