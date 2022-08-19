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Спецотряд псковской Росгвардии отработал навыки стрельбы

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

Сотрудники СОБР «Гепард» во время планового занятия по огневой подготовке отработали практические навыки владения различным оружием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы поражали неподвижные и движущиеся цели на дистанциях от 100 до 300 метров, с переносом огня по фронту, из положений стоя, с колена и лежа, в ограниченное время, не превышающее считанных секунд.

По итогам стрельб каждый участвовавший в них сотрудник ведомства получил рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков. Спецназовцы отработали выполнение нормативов по стрельбе из автоматов Калашникова и пулеметов «Печенег».

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