Подозреваемый в краже украинец задержан на российско-латвийской границе в Псковской области

10:04, 19 августа 2022, ПАИ

Подозреваемый в краже украинец задержан на российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Гражданин Украины находился в межгосударственном розыске. Российские правоохранительные органы разыскивали 65-летнего украинца за кражу. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено ч. 1 ст. 158 УК РФ. Исходя из диспозиции статьи, мужчине теперь грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

После проведения всех необходимых проверочных мероприятий иностранец в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, передан сотрудникам Пыталовской полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.