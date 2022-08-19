Подозреваемый в краже украинец задержан на российско-латвийской границе в Псковской области
Подозреваемый в краже украинец задержан на российско-латвийской границе в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
Гражданин Украины находился в межгосударственном розыске. Российские правоохранительные органы разыскивали 65-летнего украинца за кражу. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено ч. 1 ст. 158 УК РФ. Исходя из диспозиции статьи, мужчине теперь грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
После проведения всех необходимых проверочных мероприятий иностранец в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, передан сотрудникам Пыталовской полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.
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