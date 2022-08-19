Победителей конкурса «Многодетная семья года» в Псковской области назовут 25 августа

12:50, 19 августа 2022, ПАИ

Итоги регионального конкурса «Многодетная семья года — 2022» подвели на заседании регионального Совета по делам несовершеннолетних 18 августа. Имена победителей конкурса станут известны 25 августа, во время церемонии награждения. Семьи в качестве приза получат сертификаты на улучшение жилищных условий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, открывая заседание, отметила, что конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

«На территории Псковской области проживают более пяти тысяч многодетных семей. Участие в конкурсе могут принять только те семьи, где воспитываются пять и более детей. К участию в конкурсе допущено 18 заявок: пять — среди городских семей, 13 — среди сельских семей», — рассказала Ольга Евстигнеева.

Члены Совета ознакомились с презентациями семей, рассмотрели пакет документов и аналитические материалы, которые подготовили и оформили специалисты регионального комитета по социальной защите.

В ходе определения лучшей городской многодетной семьи все члены Совета были единодушны в своем выборе, а вот при голосовании за лучшую сельскую семью голоса и мнения разделились. Но, в конечном итоге, все участники обсуждения смогли прийти к единому решению.

Ольга Евстигнеева отметила, что выбор был сложный - предоставляемые материалы на конкурс по сравнению с прошлым годом стали более качественными. Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова добавила, что в регионе большое количество многодетных семей, которые активно участвуют в социальной жизни и прививают это своим детям.