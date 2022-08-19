Подросток на мопеде пострадал в результате столкновения с автомобилем
В Великих Луках на улице Ботвина у дома № 14 произошло столкновение автомобиля Daewoo Matiz и мопеда под управлением 14-летнего подростка.
В результате ДТП пострадал водитель мопеда. Медики оказывают помощь пострадавшему, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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