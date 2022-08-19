Экскурсии по выставке археологических находок организуют в Пскове

15:22, 19 августа 2022, ПАИ

На следующей неделе в археологическом центре Псковской области организуют мини-экскурсии по выставке находок прошедшего сезона раскопок. Первая состоится 23 августа, сообщили археологи в своём Telegram-канале.

Сбор группы на площадке перед входом во двор Герцена, 5 (красное кирпичное здание) в 14:00 и в 14:30. Записаться можно здесь: t.me/psk_archaeology.