Экскурсии по выставке археологических находок организуют в Пскове
На следующей неделе в археологическом центре Псковской области организуют мини-экскурсии по выставке находок прошедшего сезона раскопок. Первая состоится 23 августа, сообщили археологи в своём Telegram-канале.
Сбор группы на площадке перед входом во двор Герцена, 5 (красное кирпичное здание) в 14:00 и в 14:30. Записаться можно здесь: t.me/psk_archaeology.
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