TikTok, Telegram и Zoom будут маркироваться как нарушители законов России
Роскомнадзор принял решение о применении мер понуждения в отношении платформ TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest за неудаление противоправной информации. Теперь поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении ими законодательства РФ, сообщается на сайте ведомства. Об этом пишет ТАСС.
«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», – говорится в сообщении.
Как пояснили в Роскомнадзоре, указанные компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации, а также не исполняют основные обязанности, прописанные в федеральном законе «О деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ».
«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», – заключили в ведомстве.
Ранее меры понуждения были также введены в отношении американских компаний Google и Twitch. В случае с Google, помимо информирования пользователей о нарушении законов РФ в поисковых системах, также действует запрет на распространение рекламы компании и её информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.