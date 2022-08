TikTok, Telegram и Zoom будут маркироваться как нарушители законов России

16:48, 19 августа 2022, ПАИ

Роскомнадзор принял решение о применении мер понуждения в отношении платформ TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest за неудаление противоправной информации. Теперь поисковые системы будут информировать пользователей о нарушении ими законодательства РФ, сообщается на сайте ведомства. Об этом пишет ТАСС.

«Роскомнадзором принято решение о применении мер понуждения в отношении TikTok Pte. Ltd., Telegram Messenger, Inc., Zoom Video Communications, Inc., Discord, Inc. и Pinterest, Inc. в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства», – говорится в сообщении.

Как пояснили в Роскомнадзоре, указанные компании не соблюдают порядок удаления запрещённой информации, а также не исполняют основные обязанности, прописанные в федеральном законе «О деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ».

«Принятые меры информирующего характера будут действовать до полного устранения иностранными компаниями нарушений российского законодательства», – заключили в ведомстве.

Ранее меры понуждения были также введены в отношении американских компаний Google и Twitch. В случае с Google, помимо информирования пользователей о нарушении законов РФ в поисковых системах, также действует запрет на распространение рекламы компании и её информационных ресурсов в качестве объекта рекламирования.