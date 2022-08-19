Неизвестный пообещал «резать детишек» в детских садах Томска

23:47, 19 августа 2022, ПАИ

В Томске неизвестный разослал электронные письма по дошкольным образовательным учреждениям. Их содержание повергло в шок абсолютно всех: «Я начну резать детишек, у вас 30 минут». Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Россия сейчас».

Какой-то неизвестный объявил о «начале игры», а ещё заявил, что в рюкзаках у детей находится взрывчатка. В родительских чатах после этого возникла паника.

Из-за письма в некоторых дошкольных учреждениях уже отменили прогулки на улице. Полицейские проводят проверки.

Областные власти отреагировали на данные письма. Как написал в своем телеграм-канале врио губернатора Владимир Мазур, судя по всему, это фейк, однако меры безопасности усилены, сообщает «Вести-Томск»

«Выходка психически неадекватного шутника. Тем не менее, мы отнеслись к полученной информации со всей возможной серьезностью. Меры безопасности в образовательных учреждениях усилены, правоохранители ищут автора данного сообщения», – написал Владимир Мазур.

Врио губернатора также отметил, что действия автора подпадают под несколько уголовных статей.