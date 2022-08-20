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Общество

День бездомных животных отмечают сегодня в мире

Сегодня, в третью субботу августа, отмечается Всемирный день бездомных животных. Как сообщает calend.ru, дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных. Организация выступила с этим предложением в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному количеству людей об их трагической судьбе. По всему миру в этот день проходят просветительские и благотворительные мероприятия. Волонтёры проводят концерты, конкурсы и аукционы, помогающие собрать средства, которые направляются на помощь бездомным животным – в первую очередь, собакам и кошкам. Также этот день – хороший шанс найти хозяина для беспризорного пса или кота.

Одна из задач Дня бездомных животных – пробудить у владельцев зверей сознательное отношение к своей роли, чтобы предотвратить пополнение рядов бездомных кошек и собак за счёт неконтролируемого размножения домашних питомцев. С этой же целью некоторые ветеринарные клиники в этот день проводят стерилизацию кошек и собак на бесплатной основе.

Отметим, первый в России частный приют для бездомных животных был создан в Московской области в 1990 году. А первый из известных в мире приютов для собак появился в Японии в 1695 году; в нем содержалось 50 тысяч животных. Первый закон, направленный на защиту животных от жестокости, был принят в Великобритании. Это произошло в 1822 году. А самые благоприятные для животных условия существуют в Австрии, где законодательство запрещает, например, обрезать собакам хвост и уши, использовать диких животных в цирках, продавать щенков и котят в витринах зоомагазинов и так далее.

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