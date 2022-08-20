Водитель протаранил ограждение моста и сбежал с места ДТП

09:10, 20 августа 2022, ПАИ

В Псковском районе на виадуке по направлению в сторону Гдова водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил наезд на ограждение.

Прибывшие на место медики обнаружили нетрезвого гражданина, который сообщил, что управлял автомобилем не он, а другой человек, который скрылся с места ДТП. От госпитализации он отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС, которые выясняют обстоятельства

произошедшего.