Водитель протаранил ограждение моста и сбежал с места ДТП
В Псковском районе на виадуке по направлению в сторону Гдова водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил наезд на ограждение.
Прибывшие на место медики обнаружили нетрезвого гражданина, который сообщил, что управлял автомобилем не он, а другой человек, который скрылся с места ДТП. От госпитализации он отказался.
На месте работали бригада скорой помощи, сотрудники АСС и ДПС, которые выясняют обстоятельства
произошедшего.
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