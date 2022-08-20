Покровскую башню в Пскове откроют для посетителей 3 сентября

16:25, 20 августа 2022, ПАИ

3 сентября, в день исторического праздника «Воевода Шуйский», один из уникальных объектов Псковского музея-заповедника вновь станет доступен для жителей и гостей города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В этот день музей-заповедник подготовит познавательную экскурсионную программу по Покровской башне, а также интерактивные площадки для взрослых и детей.

Музейная программа начнет работать с 11:00, экскурсии будут проходить каждый час до 16:00. Одновременно на территории Покровского угла посетители смогут познакомиться с мастер-классами по метанию сулиц, историческими играми, битве на мягких мечах и узнают, как управляться с копьем и бердышом.

Кроме того, у посетителей будет возможность поучаствовать в интерактивной программе «15/81» и узнать, как строилась Псковская крепость, кто защищал город, и как организовывалась оборона Пскова от войск Стефана Батория.

С 4 сентября в Покровской башне будет доступно экскурсионное обслуживание для организованных групп туристов по предварительной записи через информационный центр Псковского музея-заповедника: 8 (8112) 72-45-74.