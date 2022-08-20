Восемь человек и четыре НКО представят Псковскую область на премии «Мы вместе»

16:36, 20 августа 2022, ПАИ

Восемь человек и четыре некоммерческие организации (НКО) представят Псковскую область на международной премии «Мы вместе». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Волонтёры и НКО уже защитили свои проекты на региональном уровне и теперь покажут себя в полуфинале. Псковичи выступят в четырех номинациях: «Страна возможностей», «Медиапроект», «Территория для жизни», «Здоровье нации».

Кроме того, школьник из Пскова поборется за звание лучшего в номинации «Большая перемена», где участвуют проекты ребят от 14 до 17 лет.

«У нашей команды сильные, интересные и разнонаправленные заявки, и что самое важное – они предлагают решать конкретные вопросы, которые волнуют людей. Например, программа комплексного сопровождения семей, школа социального проектирования, проект по раздельному сбору мусора. Спасибо всем, кто принял участие в региональном конкурсе – нам очень важно видеть вашу заинтересованность в развитии области! Полуфинал конкурса пройдёт с 29 августа по 2 октября. Желаю нашим участникам удачи на следующем этапе», – отметил губернатор.