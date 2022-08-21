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Общество

Своё 245-летие сегодня отметил Новоржев

Фото: "Земля новоржевская".

Торжественная часть праздничных мероприятий по случаю 95-летия образования района и 245-летия Новоржева началась с поздравления главы Новоржевского района Софьи Пугачевой, сообщает Псковскому агентству информации газета «Земля новоржевская». 

«Как приятно видеть вас всех в Летнем парке, ведь сегодня мы отмечаем две знаменательные даты», – сказала Софья Олеговна, обращаясь к собравшимся новоржевцам и гостям города. «Я вам желаю, не только в этот праздничный день, но и каждый день вашей жизни встречать радостью, любовью, пониманием, заботой друг о друге, родных, близких людях. Пусть в ваших сердцах царит доброта, человечность, взаимопомощь, и тогда наш район и наш город будут процветать. С праздником, дорогие, друзья!»

От имени губернатора и Правительства Псковской области жителей и гостей города и района поздравил временно исполняющий обязанности председателя регионального Комитета по тарифам и энергетике Виталий Суриков и зачитал приветственный адрес.

От имени Собрания депутатов Новоржевского района новоржевцев поприветствовал и поздравил с юбилейной датой города председатель Собрания Александр Кузнецов. Затем вместе с главой района они провели церемонию награждения заслуженных жителей района.

Свидетельство о присвоении звания Почетного гражданина Новоржевского района и ценный подарок были вручены Ларисе Михайловне Егоровой. Медалью «За заслуги перед районом» награждены Галина Николаевна Синельникова и Вера Анатольевна Гальдикене. Имена четверых жителей района - Галины Павловны Андреевой, Михаила Алексеевича Гринченкова, Александра Михайловича Евстафьева, Валентины Казимировны Зуевич – занесены в Книгу почета Новоржевского района. Ряд новоржевцев отмечены Почетными грамотами Собрания депутатов и администрации района, Благодарностями и Благодарственными письмами администрации района. 

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