Три пожара ликвидировано на территории Псковской области за сутки

22:45, 20 августа 2022, ПАИ

За сутки сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации трёх пожаров на территории Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАИ ПСКОВСКАЯ СВОДКА.

Так, 19 августа в 15:10 в Пскове на Юбилейной улице в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, на девятом этаже, в однокомнатной квартире, выгорел балкон на площади 4 м2.

Причина – самовозгорание (преломление солнечных лучей на горючий материал – пеноплекс).

В 17:24 в Великолукском районе в деревне Лычево в автомобиле ВАЗ 2107 огнем поврежден моторный отсек на площади 0,3 м2.

Предположительная причина – разгерметизация топливной системы.

В 02:31 ночи в Великих Луках на улице Гоголя в пятиэтажном многоквартирном жилом доме, огнем повреждена деревянная входная дверь подъезда на площади 0,2 м2, на втором этаже лестничной клетки в электрощитовой сгорели провода на площади 0,5 м2, закопчена электрощитовая.

Предположительная причина – поджог.