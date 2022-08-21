В эти выходные Луки Парк отмечает свой День рождения

00:00, 21 августа 2022, ПАИ

На протяжении двух дней, 20 и 21 августа, Луки Парк проводит масштабный и незабываемый праздник по случаю своего дня рождения, сообщает Псковскому агентству информации газета «Великолукская Правда. Новости».



Для детей и взрослых подготовлены разнообразные мероприятия: игры, конкурсы, аквагрим, сладкие угощения и, конечно же, любимые аттракционы. Кстати, к дню рождения в Луки Парке появилось новое развлечение – надувные батуты, которые сразу же пришлись ребятам по душе.



Корреспонденту газеты «Великолукская Правда. Новости» удалось посетить шоу-представление мага-волшебника Игоря Вайновского, который показывал детишкам разные фокусы и угощал их конфетами. Кроме того, Мишка Умка и кукла Долли приготовили интересные сюрпризы для детей и их родителей.