Мать и 9-летняя дочь госпитализированы в результате ДТП

14:19, 21 августа 2022, ПАИ

У Опочецкого района водитель автомобиля Ford не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали две пассажирки – 9-летняя девочка и её мать, госпитализированы в медучреждение.

По предварительным данным, все находившиеся в автомобиле являются гражданами Украины.

На месте работают две бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.