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Происшествия

Мать и 9-летняя дочь госпитализированы в результате ДТП

Фото с места происшествия

У Опочецкого района водитель автомобиля Ford не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали две пассажирки – 9-летняя девочка и её мать, госпитализированы в медучреждение. 

Фото с места происшествия

По предварительным данным, все находившиеся в автомобиле являются гражданами Украины. 

На месте работают две бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Фото с места происшествия

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