Мать и 9-летняя дочь госпитализированы в результате ДТП
У Опочецкого района водитель автомобиля Ford не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали две пассажирки – 9-летняя девочка и её мать, госпитализированы в медучреждение.
По предварительным данным, все находившиеся в автомобиле являются гражданами Украины.
На месте работают две бригады скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
20 августа 2022
Три пожара ликвидировано на территории Псковской области за сутки
20 августа 2022
Нетрезвая женщина управляя автомобилем сбила пешехода и врезалась в забор частного дома в Псковском районе