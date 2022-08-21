В Великих Луках стали чаще болеть COVID-19

20:20, 21 августа 2022, ПАИ

На этой неделе в Великих Луках произошел подъем заболеваемости Covid-19. Об этом в своем еженедельном видеообращении рассказал Николай Козловский.



Так, за прошедшие семь дней прирост заболевших коронавирусом составил 64 человека.



«Растет количество горожан, госпитализированных в великолукский филиал Псковской областной инфекционной больницы. Лечение в инфекционном стационаре проходят пятьдесят пациентов с COVID-19, в их числе есть дети. В реанимации находятся четыре человека. В основном в реанимацию попадают невакцинированные граждане.



Выход один. Необходимо увеличивать охват вакцинацией и продолжать соблюдать элементарные санитарные правила: следить за дистанцией, проводить дезинфекцию и обезопасить себя прививкой. Нелишним будет и носить маску в местах массового скопления людей и общественном транспорте. Если есть симптомы простуды нужно обратиться к врачу и лучше остаться дома», – отметил Николай Николаевич.