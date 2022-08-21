Активная молодежь ЛДНР посетила детский форум единства в «Стремительном»

22:14, 21 августа 2022, ПАИ

В детском лагере «Стремительный» состоялся Псковский детский форум единства, в котором приняли участие активные подростки региона и дети, прибывшие с территории ЛДНР, сообщает telegram-канал Официальный канал Псковской области.

На форуме ребята смогли задать свои вопросы Главе Псковского района Наталье Фёдоровой, врио начальника Управления молодежных Наталье Скачковой, заместителю председателя регионального Комитета образования Алексею Григорьеву, Уполномоченному по правам ребёнка в региона Наталии Соколовой.

На интерактивных площадках гости форума познакомились с историей, основами государства и права, символикой России и собрали карту Псковской области вместе с общественной организацией «Вечевой орден».

Закончился форум «Встречей с галстуками», на которой лидеры познакомились с ребятами из #Детсовет60, которые готовы оказать содействие и сопровождение детям – переселенцам в их адаптации в образовательных учреждениях и в российском сообществе в целом.