Самый большой флаг России развернут сегодня в Пскове
Акция «Символ доблести и народной гордости» состоится на набережной реки Великой в Пскове сегодня, 22 августа, в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
На набережной планируется развернуть самый большой по протяженности флаг России в Пскове, тем самым установить рекорд города.
Флаги участники акции могут получить на месте проведения акции. По окончании мероприятия всех участников и зрителей ждёт выступление творческой молодёжи города и шоу огня и света.
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