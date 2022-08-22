Самый большой флаг России развернут сегодня в Пскове

08:26, 22 августа 2022, ПАИ

Акция «Символ доблести и народной гордости» состоится на набережной реки Великой в Пскове сегодня, 22 августа, в 19:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

На набережной планируется развернуть самый большой по протяженности флаг России в Пскове, тем самым установить рекорд города.

Флаги участники акции могут получить на месте проведения акции. По окончании мероприятия всех участников и зрителей ждёт выступление творческой молодёжи города и шоу огня и света.