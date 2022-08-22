Новый выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» вышел в эфир

09:05, 22 августа 2022, ПАИ

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм Online» о событиях предстоящей недели вышел в прямой эфир.

Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко сообщит о ситуации с заболеваемостью коронавирусом, о загруженности инфекционной больницы, о том, кто чаще становится пациентом клиники, как сейчас больные переносят COVID-19.

А директор молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Василий Петряев расскажет о том, чем занимаются участники молодёжного историко-культурного форума «Истоки», что входит в образовательную и культурную программы, как в дальнейшем будет развиваться проект.

Выпуск программы можно посмотреть на сайте ПАИ и на официальной странице агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в 11:30 – в эфире телеканала «Первый Псковский».