Солнечная и жаркая погода прогнозируется на Северо-Западе

09:59, 22 августа 2022, ПАИ

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Большую часть рабочей недели на Северо-Западе России будет солнечно. В начале и в конце недели местами не исключены ливни и грозы, сообщает метеоцентр «Фобос».

Днём столбики термометров покажут +25…+30 градусов, на севере +18…+23 градуса.

Ранее сообщалось, что 22 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области днём составит +24…+29 градусов.