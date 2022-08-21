Спиртное пыталась украсть псковичка из магазина на улице Юбилейной

10:30, 22 августа 2022, ПАИ

Подозреваемую в краже задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

22 августа в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 19-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.